«Самый позорный матч в АПЛ». Как «Челси» и «Тоттенхэм» вляпались в историю

Матчи «Челси» и «Тоттенхэма» никогда не считались особо принципиальным дерби, но в истории их отношений есть полно ярких и даже исторических встреч. И если некоторые из них мы помним из-за крутых голов и эпичных развязок, то игра, состоявшаяся на «Стэмфорд Бридж» 2 мая 2016 года, врезалась в память по иной причине.

Для начала немного контекста. Сезон-2015/2016 — тот самый, где чемпионом Англии стал «Лестер». Действующий обладатель титула «Челси» провалился на старте, и Жозе Моуринью был отправлен в отставку. Дорабатывал сезон уже Гус Хиддинк, которого в очередной раз пригласили подстраховать команду. К матчу с «Тоттенхэмом» «Челси» шёл на девятом месте и не имел никаких турнирных задач. Зато имел одну сверхзадачу.

Теперь о «Тоттенхэме». Команда тогда переживала лучшие времена под руководством Маурисио Почеттино и впервые за долгое время претендовала на чемпионство. Перед матчем с «Челси» «Тоттенхэм» отставал от «Лестера» на семь очков. Чтобы сохранить теоретические шансы на титул, нужна была только победа. И если абстрагироваться от грязи, про которую речь пойдёт дальше, то «Тоттенхэм» уверенно шёл к цели. На 35-й минуте забил Гарри Кейн, на 44-й — Сон Хын Мин. Преимущество в два мяча к перерыву — отличный задел, но «Тоттенхэм» его не удержал. На 58-й минуте Гари Кэхилл отыграл один мяч, а на 83-й Эден Азар уложил удар в девятку. 2:2, «Лестер» — чемпион.

Развязка — невероятно крутая. «Челси», не имея никаких задач, сражался за своё имя, за сказку — и сделал чемпионом команду, которая ещё год назад боролась за выживание. Но сама игра складывалась чудовищно. Поле «Стэмфорд Бридж» превратилось в октагон, где каждый хотел сделать сопернику больно. А во главе этой дикости стоял арбитр Марк Клаттенбург, который не хотел никого удалять и совершенно потерял игру.

Вот ключевые моменты матча (да, их много). Просто оцените масштаб:

стычка Мусса Дембеле и Джона Оби Микела;

попытка Сеска Фабрегаса лягнуть Дембеле, лёжа на газоне;

пинок упавшего Педро от Кайла Уолкера.

Журналист Daily Mail Дэн Рипли, который освещал матч в режиме онлайн, написал на 18-й минуте: «Я просто поражён, что судья до сих пор не показал ни одной жёлтой карточки».

Ян Вертонген против Диего Косты: защитник незаметно оттянул футболку нападающего, тот моментально завёлся и помчал к судье;

стычка Виллиана и Дэнни Роуза после откровенного фола от второго (разнимать выбежал даже Почеттино). Она переросла в массовую потасовку, в ходе которой Дембеле намеренно ткнул пальцем в глаз Косте.

Джейми Каррагер бывший игрок «Ливерпуля» и футбольный эксперт «Боковой судья запорол этот момент. Дембеле нужно было удалять».

Грубый подкат Ламелы против Фабрегаса;

Коста и Уолкер после борьбы вместе упали за лицевую, но Диего не дал сопернику сразу вернуться в игру, схватив его за ногу. Кайл ответил ещё хуже — вытер нос рукой и швырнул содержимое в Косту;

грубейший подкат Эрика Дайера против Азара в центре поля. Привёл к ещё одной потасовке, в ходе которой активничал уже разогретый Оби Микел, а Уолкер успел потолкаться с Сесаром Аспиликуэтой;

Кристиан Эриксен сфолил на Азаре, а уже через минуту ему отомстил Бранислав Иванович;

«Тоттенхэм» — «Челси» скандальный матч 2016 года Фото: Shaun Botterill/Getty Images

снова Ламела против Фабрегаса. Эрик откровенно, но незаметно для арбитров наступил шипами на руку соперника. Сеск «взорвался» и ещё долго показывал кисть судьям;

грубый подкат Кейна против Виллиана, после которого Дембеле пнул мячом в уже упавшего бразильца. Итог: очередная массовая стычка;

ещё один безбашенный подкат — Дайер полетел в ноги Фабрегаса;

прыжок Мэйсона сзади в ноги бежавшего к воротам Азара. У Эдена закончилось терпение, и он пошёл предъявлять претензии обидчику с использованием рук;

массовая потасовка в концовке у входа в подтрибунное помещение. В центре событий были даже Почеттино и запасной вратарь «Тоттенхэма» Михел Ворм, который хотел разобраться с Костой.

Потасовка в матче «Тоттенхэм» — «Челси» Фото: Ian Walton/Getty Images

В том матче футболисты «Тоттенхэма» получили девять жёлтых карточек — это был рекорд АПЛ. Но до сих пор остаётся загадкой, как Клаттенбург никого не удалил. Даже если брать по минимуму, то на красную карточку наиграли Ламела и Дайер, а Дембеле и вовсе не на одну.

Дембеле, к слову, всё же настигло наказание — АПЛ дисквалифицировала его на шесть матчей. Однако во время игры на «Стэмфорде» в меньшинстве так никто и не остался. Заголовок Daily Mail после финального свистка не требует комментариев: «Самый позорный матч в истории Премьер-лиги».

В 2017-м Клаттенбург, уехавший из Англии работать главой судейского корпуса в Саудовской Аравии, прервал молчание и высказался о горячем матче «Челси» и «Тоттенхэма». Причём вынужденно сделал это дважды. Сначала было мощное выступление в подкасте NBC:

— Я позволил «Тоттенхэму» самоуничтожиться. Чтобы все СМИ, все люди по всему миру могли сказать: «Команда упустила титул». Если бы я удалил троих футболистов «Тоттенхэма», какие были бы заголовки? «Работа Клаттенбурга стоила «Тоттенхэму» титула».

Некоторые судьи в подобной ситуации действовали бы по учебнику — в таком случае у «Тоттенхэма» осталось бы семь-восемь игроков. А ещё у команды появилось бы оправдание. Но я не дал им этого оправдания, потому что мой план на игру был таким: «Позволь им самим упустить титул».

Своим высказыванием Клаттенбург добился обратного эффекта. Судью стали обвинять в предвзятости к «Тоттенхэму», поэтому вскоре пришлось говорить о том матче снова. Марк рассказал о хейте, который неизбежно преследует арбитров на протяжении всей карьеры, а также слегка перефразировал свою ключевую мысль, чтобы никому не было обидно.

Марк Клаттенбург бывший арбитр АПЛ «Не жалею, что отработал тот матч именно так. Я искренне наслаждался игрой и покинул поле, зная, что не повлиял на результат. Это осознание было важнее всего».

Сегодня «Тоттенхэм» и «Челси» встретятся вновь. Кое-что общее с игрой семилетней давности всё же есть: вторые снова проваливают сезон. Но ни на какое чемпионство «Тоттенхэм» не претендует, да и сенсационного «Лестера», ради которого одна из команд была бы готова сражаться, тоже нет. Так что можем рассчитывать на яркий футбол без хамства. Если только не сработает последний фактор и арбитр Стюарт Атвелл не захочет стать вторым Клаттенбургом.