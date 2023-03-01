Дивеев: уверен, что сборная России вышла бы на чемпионат мира

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, хотел ли он после отстранения российских клубов и национальной сборной из-за начала СВО закончить свою картеру. Также игрок поделился мнением о том, смогла бы сборная России под руководством Валерия Карпина выйти в финальный групповой раунд в Катаре.

«Хотел ли я после нашего отстранения перехотел играть в футбол? Нет, конечно. Я просто надеюсь на лучшее, что всё как можно скорее вернётся. Да, когда я смотрел чемпионат мира, у меня были мысли, что я мог тоже бегать в Катаре. Я уверен, что мы вышли бы на чемпионат мира. А в самом Катаре чего-нибудь бы смогли показать», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.