«Арсенал» — «Эвертон»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 1 марта, состоится перенесённый матч седьмого тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» примет «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток главного арбитра матча Майкла Оливера прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Арсенал» продолжает лидировать в английском чемпионате, опережая идущий вторым «Манчестер Сити» на два очка и имея игру в запасе. В последних пяти турах «канониры» одержали две победы, один раз сыграли вничью и дважды проиграли, в том числе «Эвертону».

Ливерпульский клуб в данный момент борется за сохранение прописки в Премьер-лиге. Подопечные Шона Дайча занимают 18-е место с 21 очком. В последних пяти матчах «Эвертон» одержал только две победы и три раза потерпел поражение.

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