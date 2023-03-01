Арбитр матча «Рома» — «Кремонезе» сказал Моуринью «все считают тебя дураком, вали домой»

Четвёртый судья матча чемпионата Италии «Рома» — «Кремонезе» (1:2) Марко Серра оскорбил главного тренера римского клуба Жозе Моуринью в процессе стычки с португальцем. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, после вопроса Моуринью об одном из игровых эпизодов рефери сказал ему: «Все считают тебя дураком, вали домой». После непродолжительной перепалки на боковой линии в начале второго тайма Моуриньо получил красную карточку.

Позже португальский тренер прокомментировал случившийся инцидент, намекнув на то, что арбитр, с которым он вступил в перепалку, из Турина, а следующая игра у «Ромы» будет с «Ювентусом». Также Жозе отметил, что арбитр разговаривал неподобающим образом.

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