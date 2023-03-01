Манчини: в итальянских командах мало итальянских игроков, и это проблема

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением об итальянских клубах, выступающих в еврокубках, а также прокомментировал ситуацию с восстанавливающимся после травмы игроком «Ювентуса» Федерико Кьезой и перешедшим в «Галатасарай» Николо Дзаньоло.

«Команды Серии А хорошо себя чувствуют в Европе, это правда. Команды итальянские, но итальянских игроков мало. Это своего рода проблема. Я надеюсь, что они всё-таки будут играть больше и больше. Мы рады, что наши команды продолжают выступать в турнирах. Победы в кубках пойдут итальянскому футболу на пользу.

Кьеза мало играл против «Торино», но после такой травмы это нормально. Для нас он важный игрок, и мы надеемся, что он будет в лучшей форме. Дзаньоло перешёл в Турцию? Я знаю, но надеюсь, что опыт в таком важном клубе, как «Галатасарай», тоже поможет ему. Когда он начнёт получать достаточно количество игрового времени, то вернётся к нам», — приводит слова Манчини Pazzi Di Fanta.

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