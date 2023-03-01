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Игрок «Уфы» Хугаев: не буду мотивировать своего брата становиться футболистом

Игрок «Уфы» Хугаев: не буду мотивировать своего брата становиться футболистом
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Полузащитник «Уфы» Алан Хугаев рассказал о становлении своей футбольной карьеры

«В моём детстве в Осетии особого выбора не было – это был либо футбол, либо борьба. Борьбой заниматься мне не хотелось, поэтому выбрал футбол, пришёл с друзьями и записался. У нас был довольно суровый тренер и подобных историй много. Могли бегать за автобусом или по секундомеру плавать в море. У него была такая воспитательная работа.

Мой младший брат футболист, у нас с ним 19 лет разницы, он сейчас тоже занимается футболом. Если честно, не буду его мотивировать стать профессиональным спортсменом. Это тяжёлая профессия, если он захочет, то выберет футбол. Хорошо приняли, сразу скажу, что не чувствую себя новичком, всё очень комфортно, всё устраивает», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

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