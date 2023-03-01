Мбаппе поучаствовал в сборе средств для пострадавших при землетрясениях в Турции
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Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поучаствовал в организованном Турецкой федерацией футбола сборе средств для помощи людям, пострадавшим при землетрясениях в Турции в феврале 2022 года.
«Детские мечты очень важны для меня. Я буду использовать все имеющиеся в моём распоряжении средства, чтобы помочь. В Турции всё должно стать лучше», — сказал Мбаппе в видео в «твиттере» beIN SPORTS Türkiye.
Ранее стало известно, что Мбаппе, как и другие известные футболисты, поучаствовал в акции сбора средств для пострадавших при землетрясениях в Турции, предоставив специально организованному фонду свою игровую футболку с автографом для благотворительного аукциона.
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