Мбаппе поучаствовал в сборе средств для пострадавших при землетрясениях в Турции

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поучаствовал в организованном Турецкой федерацией футбола сборе средств для помощи людям, пострадавшим при землетрясениях в Турции в феврале 2022 года.

«Детские мечты очень важны для меня. Я буду использовать все имеющиеся в моём распоряжении средства, чтобы помочь. В Турции всё должно стать лучше», — сказал Мбаппе в видео в «твиттере» beIN SPORTS Türkiye.

Ранее стало известно, что Мбаппе, как и другие известные футболисты, поучаствовал в акции сбора средств для пострадавших при землетрясениях в Турции, предоставив специально организованному фонду свою игровую футболку с автографом для благотворительного аукциона.

Новость по теме Месси поставил Неймара на первое место в голосовании The Best FIFA. Мбаппе — второй

Килиан Мбаппе готов играть в Серии А только за «Милан»