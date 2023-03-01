Владимир Писарский высказался о праздновании года с дирижёрской палочкой
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, как ему пришла идея отпраздновать забитый гол с дирижёрской палочкой.
«Как пришла идея с празднованием с дирижёрской палочкой? Хотел так отпраздновать ещё с «Краснодаром». Но там была важная игра, поэтому чуть подзабыл. Плюс ещё были эмоции из-за раннего гола. Почему дирижёр? Вот так дирижировал», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионат» Илья Никульников.
С дирижёрской палочкой Писарский отпраздновал забитый мяч в ворота московского «Динамо» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России (2:1). Отметим, что в ответной встрече нападающий также отметился голом, чем помог своей команде пройти в полуфинал верхней сетки турнира.
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