Гленн Бейл: нам туда! К полуфиналу Кубка

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал ничью в матче «Динамо» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Нам туда! К полуфиналу Кубка. Всех поздравляю! Это была классная дуэль!» — написал Бейл в своём телеграм-канале.

Владимир Писарский открыл счёт в матче на 29-й минуте. Нападающий пешком дошёл до «точки» и пробил по центру — мяч от руки Игоря Лещука залетел в сетку ворот. В первой игре команда Славиши Йокановича проиграла самарскому коллективу со счётом 1:2, так что по сумме двух встреч бело-голубые уступили подопечным Игоря Осинькина с общим счётом 2:3. В полуфинал Пути РПЛ прошли самарцы, а москвичи продолжат выступление в Пути регионов.

Арсен Захарян — о переписке с Фабрицио Романо