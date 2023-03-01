Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гленн Бейл: нам туда! К полуфиналу Кубка

Гленн Бейл: нам туда! К полуфиналу Кубка
Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал ничью в матче «Динамо» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Нам туда! К полуфиналу Кубка. Всех поздравляю! Это была классная дуэль!» — написал Бейл в своём телеграм-канале.

Владимир Писарский открыл счёт в матче на 29-й минуте. Нападающий пешком дошёл до «точки» и пробил по центру — мяч от руки Игоря Лещука залетел в сетку ворот. В первой игре команда Славиши Йокановича проиграла самарскому коллективу со счётом 1:2, так что по сумме двух встреч бело-голубые уступили подопечным Игоря Осинькина с общим счётом 2:3. В полуфинал Пути РПЛ прошли самарцы, а москвичи продолжат выступление в Пути регионов.

Дикая концовка матча в Кубке России! «Динамо» не заслужило полуфинала Дикая концовка матча в Кубке России! «Динамо» не заслужило полуфинала

Арсен Захарян — о переписке с Фабрицио Романо

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023