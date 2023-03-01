Владимир Писарский объяснил, почему перешёл в «Крылья Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский ответил на вопрос, почему принял решение перейти в самарский клуб во время зимнего трансферного окна.

«Почему выбрал «Крылья»? Потому что это моё решение. Факторы? Это моё дело. Нравится команда и тренер. Хороший город. Хорошие условия. Были ли другие варианты зимой? Я же уже объяснял. Когда приходил в «Оренбург», то тоже были другие варианты. Сейчас выбрал «Крылья», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионат» Илья Никульников.

Сегодня, 1 марта, завершился ответный матч 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) между «Крыльями Советов» и «Динамо», который завершился вничью — 1:1. По итогам результатов обеих встречи в полуфинал Пути РПЛ вышел самарский клуб, а их соперник продолжит участие в турнире в Пути регионов.