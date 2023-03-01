«Всем нервы потрепал». Писарский — о долгом разбеге во время пенальти с «Динамо»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал исполнение пенальти в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ) с московским «Динамо» (1:1), а также реакцию своего главного тренера Игорь Осинькина.

«Осинькин во время моего пенальти не очень хорошо отреагировал на моё исполнение? Я всем нервы потрепал. Игроки тоже подошли и сказали: «Ну ты даёшь. Давай больше без этого», — передаёт слова Писарского корреспондент «Чемпионат» Илья Никульников.

По итогам двухматчевого противостояния самарский «Крылья Советов» прошла в полуфинал Кубка России Пути РПЛ, а «Динамо» вылетело в Путь регионов. Жеребьёвка следующего этапа соревнования состоится завтра, 2 марта, начало в 14:30 мск.