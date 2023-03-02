«Тоттенхэм» уступил «Шеффилду» и вылетел из Кубка Англии

Сегодня, 2 марта, завершался матч в рамках 1/8 финала Кубка Англии между «Шеффилд Юнайтед» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 79-й минуте забил нападающий «клинков» Илиман Ндиайе. Таким образом, команда Пола Хекингботтома вышла в следующую стадию соревнования. В 1/16 финала турнира «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Рексем».

«Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 45 очков после 25 матчей. Лидирует в высшем английском дивизионе «Арсенал» (57). Игры 1/8 финала Кубка Англии прошли в период с 27 февраля по 2 марта. Действующим обладателем трофея является «Ливерпуль».