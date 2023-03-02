Канчельскис: посоветовал бы Дивееву переехать играть в Европу

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах российского защитника ЦСКА Игоря Дивеева переехать в европейский чемпионат.
«Если у Дивеева реально есть предложение из Италии, то он его будет рассматривать и этим займутся его агенты. Естественно, я бы ему посоветовал переехать играть в Европу. Принимать окончательное решение будут Игорь и его семья. Разговоры об интересе к Дивееву из Италии могут быть сколько угодно, но нужна конкретика – официальная бумага из какого-то итальянского клуба, которая придёт в ЦСКА. Если предложение из Серии А придёт, то, конечно, нужно ехать туда, все же хотят развиваться. Не думаю, что какой-то футболист не хочет попробовать себя в Европе, тем более в одной из сильнейших лиг – в Серии А. Выступать там классно, это счастье, все мечтают и думают об этом. Кому-то везёт и у него получается, а у кого-то нет. Здесь должно всё сложиться воедино – удача, желание и многое другое.
Дивееву могут сделать предложение такие клубы, как «Ювентус», «Милан» или «Наполи», если они будут нуждаться в центральном защитнике на будущее или если кто-то из их футболистов будет играть последний сезон. Здесь нужно отталкиваться от того, какого футболиста клуб хочет видеть у себя», – приводит слова Канчельскиса Metaratings.
- 2 марта 2023
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