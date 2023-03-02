Сербский тренер Буняк — о бане УЕФА: российский футбол не заслуживает такого обращения

Сербский экс-тренер «Уралана» Борис Буняк высказался об отстранении сборной России и российских клубов от международных турниров.
«Дисквалификация России — политическое решение, не имеющее ничего общего со спортом! Это автогол Европейского Союза, УЕФА и ФИФА. Российский спорт, прежде всего футбол, не заслуживает такого обращения и наказания. Но ничто не вечно, и это пройдёт.
Российский футбол не должен стоять на месте. Футбол развивается каждый день, и меняется с огромной скоростью. Если Россия не ускорится, может отстать ещё больше. Россия должна конкурировать везде и во всём. Не надо изолировать себя», – сказал Буняк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА решением, принятым этими организациями в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.
Полное интервью с Борисом Буняком читайте на «Чемпионате»:
- 2 марта 2023
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