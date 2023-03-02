Датский клуб отказался от матча с «Тюменью» на сборах в Турции

Датский клуб «Исхой Больдклуб» отказался от товарищеского матча с «Тюменью» на сборах в турецком Белеке, сообщает пресс‑служба российской команды.

«Видимо, не будет у нас сегодня игры. Соперники приехали в неполном составе и сказали, что им запретили играть с нашей командой. Что ж, заплатят существенный штраф. Чем раньше думали? Нам же придётся вносить изменения в план нашей подготовки», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Тюмени».

Встреча между «Исхоем» и «Тюменью» должна была состояться в среду, 1 марта, в 15:00 мск.

Отметим, что это не первый случай отказа от матчей с российскими командами в межсезонье. Румынские «Униря Деж» и «Оцелул» отказывались от матчей с «Оренбургом» и «Енисеем» соответственно. Болгарский «Левски» отменял игры с «Краснодаром», «Уралом» и «Спартаком». Встречу с ЦСКА отменял датский «Вайле», от матчей с «Пари НН» отказывались болгарский «Берое» и венгерский «Тисакечке».

«Исхой Больдклуб» выступает в третьем дивизионе чемпионата Дании. «Тюмень» лидирует в четвёртой группе Второй российской лиги, набрав 38 очков после 17 матчей.