ЭСК: судья ошибочно засчитал второй гол «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Экспертно-судейская комиссия признала, что арбитр Сергей Иванов ошибочно засчитал второй гол «Спартака» в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (4:2).

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Локомотив» на 56-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что, если в первом эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» игрок этой команды №23 Никита Чернов, выбивая мяч, совершил контакт по инерции подъёмом голеностопа с телом игрока «Локомотива» №93 Артёма Карпукаса, который комиссия единогласно признала ненаказуемым, так как игрок команды «Спартак» выполнял этот технический приём в правильной манере, он не имел возможности остановить движение своей ноги и контакт с соперником произошёл на встречном курсе его движения, а в действиях данного игрока не было безрассудства.

Однако во втором эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» большинство членов комиссии считает, что игрок этой команды №22 Михаил Игнатов вёл единоборство с игроком обороняющейся команды «Локомотив» №71 Наиром Тикнизяном с нарушением правил игры, так как он, используя обе руки и теряя опору с землёй, опирался на него всем телом, оказывая давление на соперника, тем самым не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч.

По этой причине комиссия считает, что судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Локомотив», а взятие ворот отменить. Также комиссия отмечает, что второй ассистент обязан был оценить данное единоборство и помочь судье принять правильное решение до вмешательства VAR, учитывая его позицию и место единоборства в зоне его ответственности», — приводится текст решения ЭСК на сайте РФС.

Видеооразбор всех решений в матче «Спартак» — «Локомотив» (4:2):

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