Тен Хаг оценил игру Гарначо в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру 18-летнего нападающего Алехандро Гарначо в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Вест Хэмом» (3:1). Аргентинец вышел в стартовом составе и на 90-й минуте вывел свою команду вперёд, забив красивым ударом из штрафной площади.

«Великолепный гол. Вы можете заметить, как он постепенно вживался в игру и обыгрывал соперников. Остановить его было трудно. Также там была ситуация с пенальти. В сегодняшнем матче было много моментов, где он создавал опасность для соперников.

Я сказал ему перед матчем, что настало время, когда ты будешь оказывать влияние на игру, выходя со старта», — сказал тренер манкунианцев на послематчевой пресс-конференции.