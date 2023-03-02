Тен Хаг оценил игру Гарначо в матче с «Вест Хэмом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру 18-летнего нападающего Алехандро Гарначо в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Вест Хэмом» (3:1). Аргентинец вышел в стартовом составе и на 90-й минуте вывел свою команду вперёд, забив красивым ударом из штрафной площади.
«Великолепный гол. Вы можете заметить, как он постепенно вживался в игру и обыгрывал соперников. Остановить его было трудно. Также там была ситуация с пенальти. В сегодняшнем матче было много моментов, где он создавал опасность для соперников.
Я сказал ему перед матчем, что настало время, когда ты будешь оказывать влияние на игру, выходя со старта», — сказал тренер манкунианцев на послематчевой пресс-конференции.
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