Защитник «Крыльев» Горшков: чтобы выиграть Кубок России, нужно побеждать всех сильнейших

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков высказался о выходе команды в полуфинал Фонбет Кубка России. Вчера, 1 марта, самарцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) в ответном матче 1/4 финала и по сумме двух матчей прошли дальше.
«Была отличная игра с «Динамо», прекрасный результат. Прошли дальше, теперь ждём жеребьёвку. В конце было немного тревожно. У нас был явный момент, забей его — и было бы спокойно. Грамотные замены провели, удержали счёт. Всё по делу.
С кем хотел бы сыграть? Называть команду не буду. Всё равно, чтобы выиграть турнир, нужно побеждать всех сильнейших. Поэтому без разницы, кто попадётся. О дальнейшей сетке и финале не думаем. У нас через четыре дня важная игра в чемпионате с «Динамо». Нужно брать очки. Поэтому все мысли об этом матче», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 2 марта 2023
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