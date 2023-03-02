Стали известны пары 1/2 финала Пути РПЛ в Кубке России

Сегодня, 2 марта, состоялась жеребьёвка 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. В церемонии приняли участие известный тренер Валерий Газзаев и экс-футболист сборной России Роман Широков.

По итогам жеребьёвки сформировались следующие полуфинальные пары:

«Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва);

«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург).

Команды, указанные в парах на первом месте, проведут первый матч полуфинала на домашнем стадионе. На этой стадии команды сыграют между собой по две встречи.

Напомним, на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл московский «Локомотив», ЦСКА прошёл «Краснодар», «Урал» преодолел «Ростов», а «Крылья Советов» оказались сильнее московского «Динамо».

Проигравшие на стадии четвертьфинала Пути РПЛ команды отправились во второй этап 1/4 финала Пути регионов. Жеребьёвка этого этапа так называемой «второй сетки» уже состоялась.