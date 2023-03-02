Павлюченко назвал сильнейшего легионера, с которым играл в России

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко назвал сильнейшего иностранного футболиста, с которым играл в чемпионате России.

«Самый сильный и классный иностранец, с которым я играл в чемпионате России? Был такой Диарра в «Локомотиве». Были, конечно, сильные и в «Спартаке», но Диарра… Его работа с мячом, объём работы, видение игры. Человек играл в «Реале». Разве там могут играть по объявлению? Диарра — это топ!» — приводит слова Павлюченко Legalbet.

На протяжении карьеры Лассана Диарра выступал за «Гавр», «Челси», «Арсенал», «Портсмут», «Реал», «Анжи», «Локомотив», «Марсель» и «ПСЖ». Также полузащитник провёл 34 матча в составе сборной Франции.

Диарра объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года в возрасте 33 лет.