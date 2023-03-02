Тарасов: если бы не засчитали второй гол «Спартака», «Локомотив» мог выиграть

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал решение Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза по эпизоду с единоборством полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова и защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. «Спартак» одержал победу со счётом 4:2 и прошёл в полуфинал.
Комиссия позднее признала, что арбитр Сергей Иванов ошибочно засчитал второй гол «Спартака».
«Вторую игру «Локомотив» очень хорошо играл. Я изначально был уверен, что будет засчитан фол. Там было очевидное нарушение — один играл руками, другой нет. Ну, признали и признали. Это никак уже не влияет на результат, к сожалению.
Мы можем только догадываться, как могло всё сложиться. Уже есть результат, и он не в пользу «Локомотива». Но «Локомотив» играл достойно. И возможно, если бы не засчитали этот гол, можно было бы предположить, что «Локомотив» выиграл бы матч», — цитирует Тарасова Metaratings.
- 2 марта 2023
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