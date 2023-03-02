Кучаев — об итогах жеребьёвки Кубка: с «Крыльями» играть интересно, но будет непросто
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Футболист ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. Напомним, армейцы встретятся с «Крыльями Советов».
«За жеребьёвкой следили в пути из Краснодара. В поезде и узнали, что в соперники достались «Крылья Советов». Будет непростое противостояние, но приложим все силы, чтобы продвинуться дальше по сетке турнира. Хочется идти дальше именно по Пути РПЛ.
С «Крыльями» играть интересно, их тренер ставит атакующий футбол. Они играют в комбинационный футбол, как и мы, и такие матчи интересны зрителям. Важно, что ответная игра будет домашней: надеемся, поддержка трибун нам поможет решить исход противостояния в свою пользу», — приводит слова Кучаева официальный сайт ЦСКА.
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