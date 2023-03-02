Владимир Федотов прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России
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Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результаты жеребьёвки 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России.
«В Кубке на любой стадии к каждому сопернику надо относиться с уважением. «Крылья Советов» в двухматчевом противостоянии выбили московское «Динамо». 12 марта мы с ними играем в чемпионате, будет хорошая возможность соперника изучить и лучше подготовиться. Как у нас, так и у них. Думаю, нас ждёт очень интересное противостояние», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.
Напомним, на стадии 1/2 финала Пути РПЛ сформировались следующие пары:
- «Крылья Советов» (Самара) — ЦСКА (Москва);
- «Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург).
Команды сыграют в своих парах по два матча. Клубы, указанные в парах на первом месте, проведут первую игру на домашнем стадионе.
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