Тебас: «Реал» может тратить как клубы АПЛ, но не делает этого

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сравнил траты испанских клубов на трансферы с расходами команд английской Премьер-лиги.

«Постоянные заоблачные траты порождают инфляцию и плохо влияют на экономику всего клубного футбола Европы. «Барселона» не может тратить как клубы АПЛ. «Реал» может, но не делает этого», – цитирует Тебаса Marca.

Клубы английской Премьер-лиги установили рекорд по общей сумме, заплаченной за футболистов в зимнее трансферное окно. Также команды АПЛ обновили рекорд по общим расходам за сезон-2022/2023. Теперь он составляет € 3,17 млрд. Самый дорогой переход зимнего трансферного окна — подписание «Челси» Энцо Фернандеса из «Бенфики» за € 121 млн.

«Реал» вырвал ничью в мадридском дерби с «Атлетико»:

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