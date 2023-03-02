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«Реал» — «Барселона», 2 марта 2023, тест по «класико»: голы Месси и Бэйла, трансфер Фигу, «Золотые мячи», крупные победы

Сколько «Реал» отдал за скандальный трансфер из «Барсы» и где было больше россиян? Тест
Михаил Рождественский
«Реал» — «Барселона»: тест по «класико»
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Сегодня «класико», так что самое время проверить свои знания об одном из главных противостояний в футболе.

Противостояние «Реала» и «Барселоны» — украшение мирового футбола. Оба клуба невероятно успешны и из года в год притягивают к себе внимание, новых болельщиков и звёздных игроков. Сегодня, 2 марта, команды встретятся вновь. Первый полуфинальный матч Кубка Испании пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнётся в 23:00 мск. Такое пропускать никак нельзя!

А пока до матча остаётся несколько часов, давайте проверим ваши знания о «класико». Ниже вас ждёт тест из 13 вопросов. Статистика, легендарные моменты, голы и празднования, жесты болельщиков, трансферы и актуальные темы — всё это там. Удачи! И обязательно пишите свои результаты в комментарии!

Если у вас не отображается тест, то пройти его можно по следующей ссылке.

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