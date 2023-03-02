Месси не покупал золотые IPhone для сборной Аргентины. Это сделал бизнесмен

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не покупал партнёрам по национальной команде золотые IPhone. Об этом сообщает авторитетный аргентинский журналист Гастон Эдуль в своём «твиттере».

Напомним, ранее в английских СМИ появилась информация, что Месси приобрёл 35 золотых IPhone для партнёров по сборной с чемпионата мира 2022 года в Катаре, который стал для сборной Аргентины победным. Сообщалось, что капитан аргентинцев потратил на это около € 200 тыс.

По информации журналиста, Месси не совершал данной траты. IPhone для аргентинцев приобрёл некий бизнесмен.

Сборная Аргентины одержала победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Этот титул стал первым для Аргентины с 1986 года.

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