«Месси, мы ждём тебя. Мэр тебя не спасёт». В Аргентине расстреляли магазин семьи игрока

В Росарио, родном городе аргентинской суперзвезды французского «ПСЖ» Лионеля Месси, двое мужчин на мотоциклах расстреляли магазин, принадлежащий семье жены футболиста Антонеллы Рокуццо. Об этом сообщает «твиттер» Cadena 3 Rosario.
Фото: «Твиттер» Cadena 3 Rosario
Фото: «Твиттер» Cadena 3 Rosario
По информации источника, мужчины 14 раз выстрелили по зданию магазина и оставили надпись, сделанную углём и адресованную лично футболисту: «Месси, мы ждём тебя. Явкин — наркоторговец, он тебя не спасёт».
Пабло Явкин — это действующий мэр Росарио. Местные власти расследуют произошедшее, мужчины могут быть замешаны в вымогательстве денег у Месси. В результате инцидента никто не пострадал, во время нападения супермаркет был закрыт, большая часть пуль попала в ставни.
Лионель Месси прилетел в Барселону:
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