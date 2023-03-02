Эмилиано Мартинес: раньше не любил индивидуальные призы. Моя точка зрения изменилась

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, который получил приз лучшему вратарю минувшего года по версии ФИФА, прокомментировал вручение престижной премии.

«Половина детей хотят быть Месси, половина детей хотят быть вратарём. Очевидно, сейчас лучший момент в моей карьере. Я всегда говорю, что ненавижу индивидуальные награды. Знаете, теперь, с наградой ФИФА, моя точка зрения изменилась.

Меня удовлетворяет просто видеть, как маленькие дети пытаются стать вратарём сейчас, потому что им нравится то, что они увидели на чемпионате мира, понимаете? Так что, что бы ни случилось в моей карьере, с этого момента я всегда буду благодарен за шанс, который у меня был на чемпионате мира», — цитирует Мартинеса Goal.com.

Мбаппе повторил скандальный жест Мартинеса с ЧМ-2022: