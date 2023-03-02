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«ПСЖ» изучает возможность приобретения Пау Торреса и Гонсалу Инасиу

«ПСЖ» изучает возможность приобретения Пау Торреса и Гонсалу Инасиу
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Французский «ПСЖ» изучает возможность приобретения центральных защитников испанского «Вильярреала» и португальского «Спортинга» Пау Торреса и Гонсалу Инасиу. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, парижане рассматривают данных игроков в качестве возможной замены выбывшему из-за травмы Преснелу Кимпембе. «ПСЖ» заинтересован в подписании футболиста, который сможет выступать на позиции левого центрального защитника. Торесс и Инасиу уже некоторое время находятся в шорт-листе футбольного советника парижан Луиша Кампуша.

26-летний Торрес сыграл 25 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах в текущем сезоне, не отметившись в них результативными действиями. 21-летний Инасиу отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 36 встречах.

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