«ПСЖ» изучает возможность приобретения Пау Торреса и Гонсалу Инасиу

Французский «ПСЖ» изучает возможность приобретения центральных защитников испанского «Вильярреала» и португальского «Спортинга» Пау Торреса и Гонсалу Инасиу. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, парижане рассматривают данных игроков в качестве возможной замены выбывшему из-за травмы Преснелу Кимпембе. «ПСЖ» заинтересован в подписании футболиста, который сможет выступать на позиции левого центрального защитника. Торесс и Инасиу уже некоторое время находятся в шорт-листе футбольного советника парижан Луиша Кампуша.
26-летний Торрес сыграл 25 матчей за «Вильярреал» во всех турнирах в текущем сезоне, не отметившись в них результативными действиями. 21-летний Инасиу отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами в 36 встречах.
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