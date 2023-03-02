«Бавария» впервые показала фото тренировок травмированного Нойера

Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте опубликовала фотографии своего вратаря и капитана Мануэля Нойера, восстанавливающегося после полученной ранее травмы.

Фото: ФК «Бавария»

Фото: ФК «Бавария»

Напомним, Нойер получил травму во время отпуска после вылета сборной Германии с чемпионата мира 2022 года в Катаре. Голкипер «Баварии» сломал правую ногу на горнолыжном курорте. Руководство рекордмайстера было вынуждено приобрести вратаря Яна Зоммера из-за того, что капитан выбыл до конца сезона. Сейчас Нойер начал восстановительные занятия с физиотерапевтом мюнхенцев.

36-летний Нойер сыграл за «Баварию» 16 матчей в текущем сезоне, в которых пропустил 14 мячей и семь раз сыграл «на ноль». Его контракт с мюнхенским суперклубом действует до лета 2024 года.

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Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»: