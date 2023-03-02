Ривалдо спрогнозировал победителя матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» в АПЛ

Легенда бразильского футбола Ривалдо поделился ожиданиями от предстоящей встречи 26-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», а также спрогнозировал победителя этого матча. Встреча состоится в воскресенье, 5 марта, начало – в 19:30 мск.

«В воскресенье на «Энфилде» нас ждёт классика английского футбола: «Манчестер Юнайтед» прибудет в хорошей форме, а «Ливерпуль» переживает трудный момент, по их меркам. «Красные дьяволы» выиграли свой первый трофей за шесть лет в прошлое воскресенье и выглядят очень сильными в Премьер-лиге и Лиге Европы. В воскресном матче у них будет возможность одержать редкую победу на «Энфилде» над своим заклятым соперником.

Команда Клоппа сейчас переживает неудачный период, кульминацией которого стало домашнее поражение от «Реала» со счётом 2:5 в Лиге чемпионов. Теперь у «Манчестер Юнайтед» есть хорошие шансы на выездную победу, и мой прогноз — 2:1 в пользу гостей», — приводит слова Ривалдо Manchester Evening News со ссылкой на Betfair.

Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе: