Андрей Канчельскис: очень хотелось бы увидеть финал Кубка «Спартак» — ЦСКА
Поделиться
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о жеребьёвке Фонбет Кубка России Пути РПЛ, по результатам которой ЦСКА встретится с «Крыльями Советов», а «Спартак» – с «Уралом». Также он высказался об итогах жеребьёвки Пути регионов, где выступят «Зенит», «Локомотив» и «Динамо».
«Наверное, жребий можно оценить положительным образом. Очень хотелось бы увидеть финал Кубка России «Спартак» — ЦСКА — это будет великолепный матч. Посмотрим, как сложится. Думаю, что у московских команд одинаковые шансы на титул. С нижней сеткой чуть-чуть всё более понятно. Могу назвать «Зенит» явным фаворитом нижней половины — там они сильнее всех», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 2 марта 2023
-
23:16
-
23:09
-
22:59
-
22:55
-
22:51
-
22:49
-
22:45
-
22:26
-
22:24
-
22:19
-
22:15
-
22:09
-
22:05
-
22:00
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:29
-
21:29
-
21:16
-
21:15
-
21:13
-
21:08
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:43
-
20:29
-
20:19
-
20:07
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:54
Партнерский контент