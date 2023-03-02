Андрей Канчельскис: очень хотелось бы увидеть финал Кубка «Спартак» — ЦСКА

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о жеребьёвке Фонбет Кубка России Пути РПЛ, по результатам которой ЦСКА встретится с «Крыльями Советов», а «Спартак» – с «Уралом». Также он высказался об итогах жеребьёвки Пути регионов, где выступят «Зенит», «Локомотив» и «Динамо».

«Наверное, жребий можно оценить положительным образом. Очень хотелось бы увидеть финал Кубка России «Спартак» — ЦСКА — это будет великолепный матч. Посмотрим, как сложится. Думаю, что у московских команд одинаковые шансы на титул. С нижней сеткой чуть-чуть всё более понятно. Могу назвать «Зенит» явным фаворитом нижней половины — там они сильнее всех», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.