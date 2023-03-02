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Роман Шишкин: болельщики будут очень рады увидеть ЦСКА и «Спартак» в финале Кубка России

Роман Шишкин: болельщики будут очень рады увидеть ЦСКА и «Спартак» в финале Кубка России
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Бывший защитник «Локомотива» и «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о жеребьёвке Фонбет Кубка России Пути РПЛ, по итогам которой ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов», а «Спартак» встретится с «Уралом».

«Думаю, что жеребьёвка сложилась удачно. Болельщики будут очень рады увидеть яркое московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» именно в финале Кубка России. Это же главный матч в нашей стране — он является особенным. В двух полуфиналах московские команды будут явными фаворитами.

Дерби в финале — самый вероятный исход. Но это пока что на бумаге, а на деле может сложиться всё совершенно иначе. В Кубке России всегда много неожиданностей. Надеюсь, нас ждут интересные противостояния», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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