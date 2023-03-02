Ковачич: Модрич оказывает большое влияние на меня

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич, в прошлом выступавший за «Реал», рассказал об общении с Лукой Модричем.

«Мои отношения со всеми игроками потрясающие, особенно с Лукой Модричем. Он был моим кумиром, когда я был ребёнком, а затем, когда я приехал в Мадрид, мы, очевидно, стали больше общаться, и теперь мы разделяем эту дружбу. Удивительно иметь такого большого игрока и большого человека в качестве друга. Он оказывает большое влияние на меня.

Мне был всего 21 год, и в команде было несколько крупных игроков, но вначале я немного нервничал. Тренировки были тяжёлыми, тяжёлыми, тяжёлыми, и это всегда было соревнование. Когда я оглядываюсь назад, я понимаю, что многому научился», — цитирует Ковачича Goal.com.