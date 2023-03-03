Источник: Лионель Месси принял решение выступать в Европе в следующем сезоне

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси принял решение выступать в Европе в следующем сезоне, сообщает Sport.es.
Месси надеется конкурировать в европейском футболе. Таким образом, возможный переход Месси в «Интер Майами», «Ньюэллс Олд Бойз» и ряд других клубов, которые фигурировали в СМИ в последнее время, на данный момент исключён.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» обсуждает возможность продления контракта с Месси. Отмечалось, что стороны обсуждают два варианта. Один из них — однолетний контракт, а другой — однолетний контракт с возможностью продления.
Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его действующий контракт с французским клубом истекает в конце текущего сезона. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 голов и сделал 16 результативных передач.
Лионель Месси прилетел в Барселону
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