С позицией Дзюбы невозможно согласиться. В «Зените» из Рио-де-Жанейро» нет ничего плохого

Артём Дзюба вернулся в РПЛ и снова зажигает. Пока, правда, не на футбольном поле (в двух кубковых матчах со «Спартаком» он не забил), а в медиа. Экс-капитан сборной России и «Зенита» дал мощное интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна. Одна из самых интересных частей этого интервью – критика нападающего в адрес его бывшего клуба за ставку на бразильцев. По мнению Дзюбы, «Зенит» уже и не похож на команду из Санкт-Петербурга.

«Я понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, – сказал Артём. – Я прекрасно отношусь к ребятам, понятно, сейчас бразильское направление, но считаю, что это не совсем верно. В российской команде должен быть костяк из российских футболистов. Ну, каждому своё. У меня не было конфликта с бразильцами, я с ребятами по сей день переписываюсь – с Малкомом, с Барриосом, хоть он и не бразилец. Ну, он отдельно, у него Кассьерра появился, но я с ними общаюсь, нет проблем. То, что я всегда защищаю интересы команды и иногда как один из лидеров, капитан защищаю россиян, и молодых в том числе – да. Я считаю, что нужно молодых подтягивать, давать им шанс, учить их, терпеть. Должно быть так, а не на всём готовом. Привезите мне Месси, Неймара и Мбаппе – и я тоже могу тренировать. В коллективе должны появляться молодые дарования».

Вот тут с Дзюбой хочется поспорить. Прежде всего по поводу «не совсем верного направления». Конечно, каждому болельщику хотелось бы, чтобы команда выходила на поле с 11 российскими игроками, причём желательно – собственными воспитанниками. Тем более в Санкт-Петербурге, где после 1984 года особенно болезненно воспринимают отсутствие в составе выпускников городского футбола. Впрочем, в обойме «Зенита» таковых сейчас восемь: три вратаря – Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Александр Васютин – и пять полевых – Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Далер Кузяев и Данила Козлов.

Артём Дзюба Фото: РИА Новости

Но вынужденная ставка на бразильцев (если взять шире, то на группу латиноамериканцев) — это не вина «Зенита», а беда. Хотя, скорее, счастье. Потому как в России не найдётся шести, семи или восьми игроков уровня Малкома, Клаудиньо, Вендела, Дугласа Сантоса либо Вильмара Барриоса. Мы ещё не забыли, как играла наша сборная в Хорватии или в последних товарищеских матчах. Да и на Евро-2020 с самим Дзюбой. И даже если в петербургском клубе захотят сколотить банду из лучших «детей лимита», то на трансферы и зарплаты игроков менее высокого уровня придётся потратить как минимум те же деньги. Помните байку про то, как Александр Кокорин потребовал у «Зенита» зарплату больше, чем Радамель Фалькао?

Когда футбольные люди рассуждают о том, что в составе «Зенита» слишком много дорогих легионеров и надо бы сократить количество иностранцев, хочется спросить: а у кого будут учиться российские игроки? И чему они научатся друг у друга? Наоборот, только тренируясь и играя с футболистами высокого уровня, можно расти. Удача для РПЛ, что зенитовские бразильцы, Барриос или, к примеру, голландец Квинси Промес и эквадорец Кристиан Нобоа пока ещё в нашем чемпионате. Чем больше таких легионеров, тем более конкурентная будет среда.

Бразильцы сильнее по классу и, что ещё важно, по менталитету. Они готовы ехать куда угодно, быстро адаптироваться в странах с совершенно иной культурой и климатом – от Англии и Германии до Китая и России. И там в честной борьбе выгрызать место в составе. Для них это единственный шанс заработать столько же или ненамного меньше того, что Артём без перенапряжения получит, не выезжая за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Они не могут позволить себе, как Дзюба, махнуть рукой на свою зарубежную карьеру через два с половиной месяца и сказать в его стиле: «Я почувствовал, что мне не хватает (португальской) речи, мне было очень тяжело».

В «Зените» на самом деле не такой уж перекос в сторону легионеров. Из 12 игроков, проведших в первой части сезона больше всего времени, пять – россияне: Кержаков, Кузяев, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. После ухода Деяна Ловрена, возможно, их количество даже увеличится, если будет играть Дмитрий Чистяков.

Бразильское направление помогало «Шахтёру» быть самой сильной командой на постсоветском пространстве. Пять соотечественников Пеле и Неймара выходили в основе «горняков», когда те выигрывали Кубок УЕФА в 2009-м. Ещё больше – в сезоне-2010/2011, когда «Шахтёр» дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов. Никому бы и в голову не пришло, что у «горняков» неправильная трансферная политика. Поэтому количество латиноамериканцев в заявке только увеличивалось.

Между тем «Зенит» как раз после появления в основе группы латиноамериканцев наконец-то выдал под руководством Сергея Семака Лигу чемпионов, за которую не было стыдно. Разгромил «Мальмё» (4:0) в Санкт-Петербурге, очень прилично по качеству игры выглядел в обоих матчах с «Челси» и с «Ювентусом» дома. Зато годом ранее влетели на «Газпром Арене» «Брюгге» без единого бразильца в составе, а в Бельгии – с двумя, пропустив второй и третий гол при семи россиянах на поле.

В Санкт-Петербурге любили Халка. Ценят Малкома с Клаудиньо и остальных. И, быть может, для болельщика «Зенита» клуб скорее потеряет свою идентичность, подписывая игрока из «Спартака», а не приносящего красивый футбол и результат бразильца.

В конце концов, кто мешает российским игрокам доказывать на футбольном поле, что они не хуже бразильцев и заслуживают места в «Зените»?