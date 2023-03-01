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Чемпионат России по футболу, РПЛ: интервью с Дзюбой, реакция на слова экс-капитана сборной о бразильском «Зените»

С позицией Дзюбы невозможно согласиться. В «Зените» из Рио-де-Жанейро» нет ничего плохого
Анатолий Романов
С позицией Дзюбы невозможно согласиться
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Артём напрасно раскритиковал петербургский клуб за бразильцев.

Артём Дзюба вернулся в РПЛ и снова зажигает. Пока, правда, не на футбольном поле (в двух кубковых матчах со «Спартаком» он не забил), а в медиа. Экс-капитан сборной России и «Зенита» дал мощное интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна. Одна из самых интересных частей этого интервью – критика нападающего в адрес его бывшего клуба за ставку на бразильцев. По мнению Дзюбы, «Зенит» уже и не похож на команду из Санкт-Петербурга.

«В сборную России зовут всех подряд. Не нравится смотреть на это безволие». Огненный Дзюба «В сборную России зовут всех подряд. Не нравится смотреть на это безволие». Огненный Дзюба

«Я понимал, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, – сказал Артём. – Я прекрасно отношусь к ребятам, понятно, сейчас бразильское направление, но считаю, что это не совсем верно. В российской команде должен быть костяк из российских футболистов. Ну, каждому своё. У меня не было конфликта с бразильцами, я с ребятами по сей день переписываюсь – с Малкомом, с Барриосом, хоть он и не бразилец. Ну, он отдельно, у него Кассьерра появился, но я с ними общаюсь, нет проблем. То, что я всегда защищаю интересы команды и иногда как один из лидеров, капитан защищаю россиян, и молодых в том числе – да. Я считаю, что нужно молодых подтягивать, давать им шанс, учить их, терпеть. Должно быть так, а не на всём готовом. Привезите мне Месси, Неймара и Мбаппе – и я тоже могу тренировать. В коллективе должны появляться молодые дарования».

Вот тут с Дзюбой хочется поспорить. Прежде всего по поводу «не совсем верного направления». Конечно, каждому болельщику хотелось бы, чтобы команда выходила на поле с 11 российскими игроками, причём желательно – собственными воспитанниками. Тем более в Санкт-Петербурге, где после 1984 года особенно болезненно воспринимают отсутствие в составе выпускников городского футбола. Впрочем, в обойме «Зенита» таковых сейчас восемь: три вратаря – Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Александр Васютин – и пять полевых – Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Далер Кузяев и Данила Козлов.

Артём Дзюба

Артём Дзюба

Фото: РИА Новости

Но вынужденная ставка на бразильцев (если взять шире, то на группу латиноамериканцев) — это не вина «Зенита», а беда. Хотя, скорее, счастье. Потому как в России не найдётся шести, семи или восьми игроков уровня Малкома, Клаудиньо, Вендела, Дугласа Сантоса либо Вильмара Барриоса. Мы ещё не забыли, как играла наша сборная в Хорватии или в последних товарищеских матчах. Да и на Евро-2020 с самим Дзюбой. И даже если в петербургском клубе захотят сколотить банду из лучших «детей лимита», то на трансферы и зарплаты игроков менее высокого уровня придётся потратить как минимум те же деньги. Помните байку про то, как Александр Кокорин потребовал у «Зенита» зарплату больше, чем Радамель Фалькао?

Когда футбольные люди рассуждают о том, что в составе «Зенита» слишком много дорогих легионеров и надо бы сократить количество иностранцев, хочется спросить: а у кого будут учиться российские игроки? И чему они научатся друг у друга? Наоборот, только тренируясь и играя с футболистами высокого уровня, можно расти. Удача для РПЛ, что зенитовские бразильцы, Барриос или, к примеру, голландец Квинси Промес и эквадорец Кристиан Нобоа пока ещё в нашем чемпионате. Чем больше таких легионеров, тем более конкурентная будет среда.

Бразильцы сильнее по классу и, что ещё важно, по менталитету. Они готовы ехать куда угодно, быстро адаптироваться в странах с совершенно иной культурой и климатом – от Англии и Германии до Китая и России. И там в честной борьбе выгрызать место в составе. Для них это единственный шанс заработать столько же или ненамного меньше того, что Артём без перенапряжения получит, не выезжая за пределы Москвы и Санкт-Петербурга. Они не могут позволить себе, как Дзюба, махнуть рукой на свою зарубежную карьеру через два с половиной месяца и сказать в его стиле: «Я почувствовал, что мне не хватает (португальской) речи, мне было очень тяжело».

В «Зените» на самом деле не такой уж перекос в сторону легионеров. Из 12 игроков, проведших в первой части сезона больше всего времени, пять – россияне: Кержаков, Кузяев, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой и Иван Сергеев. После ухода Деяна Ловрена, возможно, их количество даже увеличится, если будет играть Дмитрий Чистяков.

Бразильское направление помогало «Шахтёру» быть самой сильной командой на постсоветском пространстве. Пять соотечественников Пеле и Неймара выходили в основе «горняков», когда те выигрывали Кубок УЕФА в 2009-м. Ещё больше – в сезоне-2010/2011, когда «Шахтёр» дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов. Никому бы и в голову не пришло, что у «горняков» неправильная трансферная политика. Поэтому количество латиноамериканцев в заявке только увеличивалось.

Дзюба хотел навредить «Зениту» в Кубке России. Но уникальный трансфер не состоялся Дзюба хотел навредить «Зениту» в Кубке России. Но уникальный трансфер не состоялся

Между тем «Зенит» как раз после появления в основе группы латиноамериканцев наконец-то выдал под руководством Сергея Семака Лигу чемпионов, за которую не было стыдно. Разгромил «Мальмё» (4:0) в Санкт-Петербурге, очень прилично по качеству игры выглядел в обоих матчах с «Челси» и с «Ювентусом» дома. Зато годом ранее влетели на «Газпром Арене» «Брюгге» без единого бразильца в составе, а в Бельгии – с двумя, пропустив второй и третий гол при семи россиянах на поле.

В Санкт-Петербурге любили Халка. Ценят Малкома с Клаудиньо и остальных. И, быть может, для болельщика «Зенита» клуб скорее потеряет свою идентичность, подписывая игрока из «Спартака», а не приносящего красивый футбол и результат бразильца.

В конце концов, кто мешает российским игрокам доказывать на футбольном поле, что они не хуже бразильцев и заслуживают места в «Зените»?

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Теги Футбол РПЛ ФК Зенит Артём Дзюба •••

Заглавное фото: Петр Ковалёв/ТАСС

Источник: «Чемпионат»

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