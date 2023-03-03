Член ЭСК оценил уровень судейства Иванова в матче Кубка России «Спартака» с «Локомотивом»

Член Экспертно-судейской комиссии Александр Гвардис прокомментировал решения органа по матчу Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2). Также он отметил, что эпизод с голом Романа Зобнина для него был очевиден.

«ЭСК вынесла практически единогласно решение по этому моменту. Я не знаю, почему эксперты посчитали, что судья поступил правильно, у меня с самого начала не было сомнений в том, что это ошибочное решение арбитра. Мы просмотрели этот момент со всех сторон, со всех ракурсов, которые у нас были. Мы увидели то, что написали в своём отчёте. Мнение практически у всех совпало. Во второй фазе борьбы, когда один игрок поднимается, а другой кладёт на него руки и ноги у него отрываются, видно, что он всем корпусом давит его вниз. Это является нарушением правил игры. Поэтому мы приняли такое решение. Счёт голосов 7-1.

Как в целом оцениваю работу Иванова? Дело в том, что такие матчи не бывают простыми. Две играющие команды, высокий накал борьбы. И Иванов принял правильные решения ещё в двух эпизодах. А я бы сказал и в трёх, учитывая момент в центральной части поля, когда был контакт ноги с животом. Пенальти — тоже непростой момент, рука из опоры уже переходит в другую фазу и увеличивает часть тела. Правильно разобрался и с падением Миранчука в штрафной площади. Считаю, что Иванов отсудил хорошо, но в этом эпизоде, на мой взгляд, не очень сложном, всё же ошибся. Так бывает. Это опытный арбитр, мне нравится, как он судит, всегда по большей части принимает правильные решения. Что здесь случилось, трудно сказать», — приводит слова Гвардиса «РБ Спорт».