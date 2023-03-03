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Слуцкий — о Мостовом: обидно, что яркие игроки не могут себя найти в постфутбольной жизни

Слуцкий — о Мостовом: обидно, что яркие игроки не могут себя найти в постфутбольной жизни
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Известный российский тренер Леонид Слуцкий вновь высказался об известном в прошлом футболисте Александре Мостовом.

«Я очень сожалею, что топовые в прошлом игроки, футболисты, приносившие радость огромному количеству болельщиков, не все могут реализоваться в постфутбольной жизни. Не все добиваются успехов и не все могут с этим смириться. К сожалению, их поведение в общественном пространстве становится, как по мне, фриковым.

Я выражал сожаление, что большой игрок, который заслуживает уважения за свою карьеру, потом превращается не пойми в кого. С кем он ещё не дебатировал? С Карпиным, с Писаревым, с Онопко, с Шалимовым… Мне обидно, что люди, яркие футболисты, не могут себя найти в постфутбольной жизни», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале Tennisi.

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