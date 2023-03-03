Веденеев: у «Зенита» будут проблемы в связи с тем, что уехал Ловрен

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о жеребьёвке Фонбет Кубка России Пути регионов, по итогам которой «Динамо» встретится с сине-бело-голубыми.

«Даже у «Зенита» будут определённые проблемы в связи с тем, что уехал Ловрен. А от «Динамо» осталось только имя – и то откуда-то из 60-х годов. Ничего такого в этом «Динамо» я не вижу. Легко не будет ни с кем, со всеми будет непросто.

А в Кубке вообще у более слабого соперника есть дополнительные преимущества, потому что ему терять нечего. И именно этот психологический нюанс даёт дополнительную энергию – футболисты в таких матчах играют более раскрепощённо, что для «Зенита» будет вполне себе проблемой», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».