Экс-форвард «Торпедо»: какое место в РПЛ займёт команда? Вылетит

Бывший форвард «Торпедо» Валерий Абрамов считает, что автозаводцы не смогут сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам текущего сезона.

«Какое место займёт «Торпедо» в этом чемпионате? Вылетит. Слишком большой отрыв даже от зоны стыковых матчей с командами ФНЛ. Очень обидно, что такой клуб не может никак вернуться к нормальной жизни и игре.

13 туров впереди? Может быть, для ЦСКА этой дистанции достаточно, чтобы отыграть такой отрыв. Но вы же видели, как играет нынешнее «Торпедо». Если они за 17 матчей набрали всего шесть очков, сколько тогда смогут набрать в 13 матчах?» — приводит слова Абрамова «Евро-Футбол.Ру».

«Торпедо» отстаёт от «Локомотива», который располагается в зоне стыковых матчей, на семь очков.