Головин: я в «Монако» дольше всех, у меня особый статус. Консультирую молодых игроков

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об общении с молодыми футболистами французского клуба.

«Я в этой команде дольше всех. Так что, безусловно, у меня особый статус, особенно в том, что я сопровождаю и консультирую молодых игроков, чтобы помогать им справляться со взлётами и падениями в выступлениях. В таком возрасте важно отступить на эмоциональном уровне. Я стараюсь помогать им, поддерживать, когда бывают более сложные моменты. Этот стаж даёт мне больше легитимности.

Честно говоря, должен сказать, что мне больше нравится делать решающие передачи, чем забивать. Я хочу, чтобы голы забивали мои нападающие, и, думаю, я чувствую что-то ещё более сильное, чем когда после моих ударов трясутся ворота», — цитирует Головина пресс-служба монегасков.