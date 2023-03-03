Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин: я в «Монако» дольше всех, у меня особый статус. Консультирую молодых игроков

Головин: я в «Монако» дольше всех, у меня особый статус. Консультирую молодых игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об общении с молодыми футболистами французского клуба.

«Я в этой команде дольше всех. Так что, безусловно, у меня особый статус, особенно в том, что я сопровождаю и консультирую молодых игроков, чтобы помогать им справляться со взлётами и падениями в выступлениях. В таком возрасте важно отступить на эмоциональном уровне. Я стараюсь помогать им, поддерживать, когда бывают более сложные моменты. Этот стаж даёт мне больше легитимности.

Честно говоря, должен сказать, что мне больше нравится делать решающие передачи, чем забивать. Я хочу, чтобы голы забивали мои нападающие, и, думаю, я чувствую что-то ещё более сильное, чем когда после моих ударов трясутся ворота», — цитирует Головина пресс-служба монегасков.

Новость по теме
Головин объяснил, почему продлил контракт с «Монако»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023