Головин объяснил, почему продлил контракт с «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин объяснил, почему решил продлить контракт с французским клубом.

«Перед началом текущего сезона я очень много работал каждый день. Больше, чем раньше, и это позволило мне получить больше энергии, чтобы я мог проводить матчи вместе и приносить больше пользы команде. Правда, что мы уже давно играем с Каю Энрике. Так что мне очень легко понять, что он собирается делать, тем более что технически ему очень комфортно, он настоящий бразильский защитник.

Он перешёл в атаку, и я знаю, что он продолжит движение, когда отдаст мне мяч. Я благодарен за эти замечательные пять лет, проведённых здесь. Так что мне было очень легко продлить приключение здесь, потому что я просто очень счастлив, счастлив и доволен этим клубом. Я действительно хотел продолжить свою историю с «Монако», — цитирует Головина пресс-служба монегасков.