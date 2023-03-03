«Вы видели сами». Диего Симеоне недоволен судьёй матча «Реал» — «Барселона»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне вслед за клубом остался недоволен работой главного арбитра матча между «Реалом» и «Барселоной» (0:1) в Кубке Испании.

Судил эту встречу Хосе Мунуэра Монтера, который также работал на матче «Атлетико» и «Барселоны» (0:1) в начале года. Тогда Монтера удалил за схватку Стефана Савича и Феррана Торреса, однако показал лишь жёлтую карточку Винисиусу Жуниору за похожий эпизод с Френки де Йонгом в «эль класико».

«Я видел этот эпизод так же, как его видели вы. Увидев подобное, мы задались вопросом. Трудно добавить больше. Это выходит за рамки, это всё, что я могу сказать», — приводит слова Симеоне AS.

Схватка между Савичем и Торресом. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.