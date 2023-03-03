Марко Ройс повторил рекорд Михаэля Цорка по голам за дортмундскую «Боруссию»

Форвард дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, который открыл счёт в матче Бундеслиги с «РБ Лейпциг», догнал рекордсмена по голам за клуб – Михаэля Цорка. На счету капитана дортмундцев теперь 159 мячей за «шмелей» во всех турнирах, сообщает портал Opta.

Ройс — воспитанник академии «Боруссии», в молодёжной структуре клуба он тренировался с 2003 по 2006 год, после чего перешёл в «Рот-Вайсс», а оттуда — в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. В 2012 году он вернулся в состав «шмелей» и с тех пор выступает за команду.

С дортмундцами он дважды завоевал Кубок Германии, а ещё три раза — Суперкубок страны.

В составе национальной команды Марко Ройс в 2012 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы.

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