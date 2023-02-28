Bild: зарплата Ройса по новому контракту с «Боруссией» снизится с € 12 млн до € 6 млн

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, чей контракт с немецкой командой истекает в конце сезона, вероятно, подпишет новый контракт на один сезон. По нему зарплата 33-летнего футболиста снизится с € 12 млн до € 6 млн. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, решение о будущем Ройса в команде будет принято не позднее конца апреля 2023 года. Сообщается, что с большой долей вероятности между сторонами будет подписано новое соглашение на один сезон.

Марко Ройс выступает за «Боруссию» с 2012 года, также он является воспитанником дортмундской команды, выступая в структуре клуба с 1995 по 2005 год. В нынешнем сезоне Ройс в 18 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал семь результативных передач.

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