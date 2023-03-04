«Наполи» в домашнем матче уступил «Лацио»

Завершился матч 25-го тура чемпионата Италии, в котором «Наполи» принимал «Лацио». Команды играли на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)». Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Победу одержали «орлы» — 1:0.
В первом тайме подопечные Лучано Спаллетти имели ощутимое преимущество по владению мячом, а также нанесли пять ударов по воротам гостей («Лацио» — два), но не сумели забить. Во второй половине встречи неаполитанцы имели даже большее преимущество, но на 67-й минуте именно хозяева пропустили – гол на свой счёт записал Матиас Весино.
Несмотря на поражение, «Наполи» (65 баллов) по-прежнему имеет отрыв от «Милана» и «Интера» в 18 очков. Миланские клубы свои матчи 25-го тура проведут позже. «Лацио» (48) благодаря победе поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.
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