«Ницца» сыграла вничью с «Осером» в стартовом матче 26-го тура Лиги 1

Завершился матч 26-го тура французской Лиги 1, в котором «Ницца» принимала «Осер». Команды встречались на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Финальный свисток главного арбитра Бастьена Дешепи зафиксировал ничейный результат – 1:1.

На 36-й минуте форвард Готье Эн вывел гостей вперёд после передачи Маттиса Аблина. В компенсированное к первому тайму время Гаэтан Лаборде сравнял счёт. Он же тремя минутами ранее не сумел реализовать 11-метровый. Во второй половине встречи хозяева имели ощутимое игровое преимущество, но забить не сумели, как и «Осер». Итог – ничья – 1:1.

«Ницца» набрала 42 очка и осталась на седьмой позиции в турнирной таблице. «Осер» (22) – на 16-м месте.

Возглавляет турнирную таблицу «ПСЖ» (60 баллов).