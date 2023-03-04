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Головин: поражение в дерби с «Ниццей» — это большой удар

Головин: поражение в дерби с «Ниццей» — это большой удар
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о поражении французского клуба в матче с «Ниццей».

«Для меня поражение в дерби с «Ниццей» — это большой удар. К этому так же отнеслись все члены персонала и остальные футболисты, мы просто хотим прийти в норму и сосредоточены на следующем матче с «Труа». Оглядываясь назад, можно сказать, что это было болезненное поражение. Но это часть футбола, нужно быстро двигаться дальше. Мы просто не были хороши, но теперь мы должны взять три очка в воскресенье», — цитирует игрока пресс-служба монегасков.

В дерби лазурного Берега «Монако» разгромно уступил «Ницце» (0:3). В это воскресенье «Монако» сыграет на выезде с «Труа».

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