Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Пари НН. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Булатов: Абаскаль из молодёжи сделал крепкий «Спартак», готовый конкурировать с «Зенитом»

Булатов: Абаскаль из молодёжи сделал крепкий «Спартак», готовый конкурировать с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-главный тренер второй команды «Спартака» Виктор Булатов оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство и высказался о продлении контракта московским клубом с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Единственная явная кандидатура на место в стартовом составе – Промес. Остальные – спорные. Но Промес пропустил все зимние сборы, поэтому решение кажется обоснованным. В ином случае он бы появился. Но это не может не радовать, в кои-то веки даётся шанс российским ребятам, многие из них – воспитанники «Спартака». Это показывает уровень работы Абаскаля. Не хочу никого обидеть, но с не самыми выдающимися футболистами, из молодёжи, он сделал крепкую команду, которая готова конкурировать с «Зенитом» и уверенно обыгрывать топ-клубы, как «Локомотив».

Считаю, что «Зенит» выиграет чемпионат. Будет разыгрываться второе место, на которое будет претендовать «Спартак». Какое-то соперничество «красно-белые» навяжут «Зениту», но класс футболистов скажется, и петербуржцы возьмут первое место.

Я согласен с руководством, которое решило продлить контракт с Абаскалем сейчас. Тренер будет спокойнее работать. И команда теперь понимает, что тренер не до лета, а продолжит работу. Это вносит спокойствие в тренировочный процесс и жизнедеятельность клуба. Вижу по играм, что в связи с этим атмосфера в команде рабочая, нет никаких склок, никаких интриг, разборок внутри команды. Все сосредоточены, всё понимают, есть стратегия на два-три года, Абаскаль будет вести команду дальше», – приводит слова Булатова Metaratings.

«Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Абаскаль бросает вызов Семаку. Кто выиграет РПЛ? Абаскаль бросает вызов Семаку. Кто выиграет РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023