Булатов: Абаскаль из молодёжи сделал крепкий «Спартак», готовый конкурировать с «Зенитом»

Экс-главный тренер второй команды «Спартака» Виктор Булатов оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство и высказался о продлении контракта московским клубом с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Единственная явная кандидатура на место в стартовом составе – Промес. Остальные – спорные. Но Промес пропустил все зимние сборы, поэтому решение кажется обоснованным. В ином случае он бы появился. Но это не может не радовать, в кои-то веки даётся шанс российским ребятам, многие из них – воспитанники «Спартака». Это показывает уровень работы Абаскаля. Не хочу никого обидеть, но с не самыми выдающимися футболистами, из молодёжи, он сделал крепкую команду, которая готова конкурировать с «Зенитом» и уверенно обыгрывать топ-клубы, как «Локомотив».

Считаю, что «Зенит» выиграет чемпионат. Будет разыгрываться второе место, на которое будет претендовать «Спартак». Какое-то соперничество «красно-белые» навяжут «Зениту», но класс футболистов скажется, и петербуржцы возьмут первое место.

Я согласен с руководством, которое решило продлить контракт с Абаскалем сейчас. Тренер будет спокойнее работать. И команда теперь понимает, что тренер не до лета, а продолжит работу. Это вносит спокойствие в тренировочный процесс и жизнедеятельность клуба. Вижу по играм, что в связи с этим атмосфера в команде рабочая, нет никаких склок, никаких интриг, разборок внутри команды. Все сосредоточены, всё понимают, есть стратегия на два-три года, Абаскаль будет вести команду дальше», – приводит слова Булатова Metaratings.

«Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.