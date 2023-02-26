Абаскаль бросает вызов Семаку. Кто выиграет РПЛ?

«Спартак» единственный из клубов РПЛ, кто составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за титул.

3 марта матчем между «Факелом» и «Химками» стартует весенняя стадия сезона РПЛ. Участникам чемпионата остаётся пройти 12 туров, чтобы решить главную задачу — определить победителя. Рассмотрим шансы команд на чемпионство.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Зениту» помогут ставшие россиянами Малком и Клаудиньо

Возглавляет таблицу «Зенит», который записал в актив 42 очка по итогу 17 матчей. Клуб из Санкт-Петербурга демонстрирует отлаженное общекомандное взаимодействие, что позволяет доминировать над соперником практически в каждом матче. Только одно поражение потерпели подопечные Сергея Семака — в матче с «Ахматом» со счётом 1:2.

Стоит отдельно отметить крепкую оборону действующего чемпиона. «Зенит» за 17 встреч РПЛ пропустил всего семь мячей. Уникальное достижение! Тем не менее доигрывать сезон придётся без ключевой фигуры в обороне — защитник из Хорватии Деян Ловрен покинул клуб и перешёл во французский «Лион». Зато получили российское гражданство Малком и Клаудиньо.

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Букмекеры не сомневаются в том, что «Зенит» решит задачу по защите чемпионского титула. Если клуб из Санкт-Петербурга финиширует на первой строчке — сыграет коэффициент 1.05 по линии «Фонбет».

«Спартак» на хорошем ходу

«Спартак» перед возобновлением РПЛ расположился на второй строчке турнирной таблицы. Красно-белые отстают от «Зенита» на шесть очков, что не является непреодолимой преградой на пути к титулу.

Под управлением молодого и харизматичного наставника Гильермо Абаскаля «Спартак» постоянно развивается. Тренерский штаб не боится доверять место на поле молодым и перспективным футболистам, что позволяет поддерживать высокую конкуренцию. В то же время в клубе нет разногласий между игроками — все горят желанием побеждать и сбросить «Зенит» с первого места.

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В межсезонье красно-белым удалось качественно усилить состав. В Москву перебрались защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш. Теперь оборона будет действовать более надёжно и не допускать ошибок в простейших ситуациях.

Аналитики букмекерской конторы «Фонбет» считают «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке. Итоговая победа подопечных Гильермо Абаскаля оценивается коэффициентом 14.0. Если красно-белые закончат сезон на втором месте — сыграет 1.60.

Карпин справляется с «Ростовом»

Третий претендент на титул по версии букмекера «Фонбет» — «Ростов» под управлением Валерия Карпина. Команда отстаёт от «Спартака» всего на одно очко. Состав подобрался молодой и амбициозный, но отсутствие опыта борьбы за титул у большинства футболистов негативно отражается на шансах команды. 30.0 — таким высоким коэффициентом оценена победа «Ростова» в РПЛ.

ЦСКА и «Динамо» Москва не хватают звёзд с неба

Замыкает список наиболее вероятных победителей РПЛ дуэт московских клубов: ЦСКА и «Динамо». Букмекеры оставляют им мизерные шансы на титул — победа в РПЛ оценивается коэффициентом 50.0. Слишком много очков растеряли на старте чемпионата команды. Дистанция до «Зенита» составляет 13 очков.

Почему у «Спартака» всё получится?

Рано сбрасывать со счетов «Спартак». Гильермо Абаскаль за первую половину чемпионата сумел вникнуть в специфику РПЛ и получил представление обо всех участниках турнира.

В межсезонье красно-белые получили серьёзное усиление — клуб подписал двух талантливых футболистов. Наверняка защитники Алексис Дуарте и Томаш Тавареш получат место в основе и оборона станет надёжнее.

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В первых весенних турах у «Спартака» нет сложных соперников. С другими клубами из Москвы им предстоит сыграть в апреле, когда красно-белые наберут оптимальные кондиции. Ключевое значение приобретает очный матч с действующим чемпионом, который запланирован на 6 мая. От этого результата будет зависеть судьба титула. Коэффициент 14.0 по линии «Фонбет» на чемпионство «Спартака» весьма привлекательный, чтобы игнорировать шансы Гильермо Абаскаля на победу в РПЛ.

Ставка: «Спартак» станет победителем РПЛ-2022/2023 за коэффициент 14.0.

Экспресс с коэффициентом 13.13.

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